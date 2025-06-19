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19.06.2025 17:10 | тексты от Stierlitz | комментарии: 1  ↓ 

2100x1575, 623 Kb / Альпы, Горы, Вершина, Небо

Альпы, Горы, Вершина, Небо

комментарии
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Stierlitz | 19.06.2025 17:12
Прокатился в Австрию, Bad Gastein, гулял в альпах.
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