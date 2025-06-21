|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
21.06.2025 06:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Индийский пятнистый мышиный оленек – самое маленькое копытное в мире, ростом 20-25 см, весом 3 кг. Как кролик с копытцами. Рогов у него нет, зато есть заметные клыки, потому что оленек всеядный – ест не только растительную пищу, но и насекомых, мелких грызунов, а еще рыбу, крабов, и вообще любит воду. Такими и были общие предки копытных и китов, жившие 50 миллионов лет назад, - считается, что облик и образ жизни оленьков с тех пор изменились очень мало.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 130131 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 111 / 202| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————