21.06.2025 06:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Индийский пятнистый мышиный оленек – самое маленькое копытное в мире, ростом 20-25 см, весом 3 кг. Как кролик с копытцами. Рогов у него нет, зато есть заметные клыки, потому что оленек всеядный – ест не только растительную пищу, но и насекомых, мелких грызунов, а еще рыбу, крабов, и вообще любит воду. Такими и были общие предки копытных и китов, жившие 50 миллионов лет назад, - считается, что облик и образ жизни оленьков с тех пор изменились очень мало.

Олень

