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05.07.2025 09:10 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Индекс Хирша — величина, предложенная физиком Хорхе Хиршем для комплексной оценки числа публикаций ученого и их цитируемости
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Индекс Хирша

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