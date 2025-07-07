ещё! выкл. сиськи
07.07.2025 08:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1280x860, 188 Kb / Мелодия, магазин, СССР, винил, пластинка

Мелодия, магазин, СССР, винил, пластинка

комментарии
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quad.sepultura | 07.07.2025 10:42
ого! это где такая красота стояла?
саныч | 07.07.2025 12:58
Это в доторрентовую эпоху, самая пиратская компания в СССР
sergeev | 07.07.2025 14:57
саныч (12:58), они не лицензию выпускали?
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