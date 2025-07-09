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09.07.2025 10:11 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Уборка зерновых: участвуют трактор МТЗ-50, комбайн СК-5А «Нива», самосвал ГАЗ-САЗ-53Б и автомобиль ГАЗ-24 «Волга»
828x1036, 190 Kb / СССР, нива, газ, поле, зерно, комбайн, Волга, уборка

СССР, нива, газ, поле, зерно, комбайн, Волга, уборка

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