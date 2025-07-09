ещё! выкл. сиськи
09.07.2025 16:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Алексей Пажитнов — советский и американский программист, геймдизайнер, создатель игры «Тетрис»
1920x1291, 314 Kb / Тетрис, Пажитнов

Тетрис, Пажитнов

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130253 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 128 / 197| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer