ещё! выкл. сиськи
09.07.2025 17:32 | тексты от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
Роботов-обзвонщиков настраивают идиоты.
Диалог:
Р: — <Имя Отчество>?
Я: — И?
Спустя секунду кладётся трубка.
Вообще, похоже, "И?" универсальный ответ даже с людьми.
Возможно, в варианте "И чо?" будет лучше.
комментарии
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madeggss | 09.07.2025 19:21
Такие звонки обычно называют "валидация номеров". Цель таких звонков — убедиться, что номер действителен и принадлежит реальному ("живому") пользователю. Это часто используется для создания баз данных или обновления информации о клиентах. Так что идиоты тут не программисты роботов...
.bsa | 09.07.2025 19:42
madeggss (19:21), лично меня зацепил этот забытый, ёмкий вопрос, И? В курсе как это работает.
supershmel | 09.07.2025 19:58
madeggss (19:21), в идеале бы как то номер активным пометить перманентно. уже и с сортировочными на почте пообщался и симка истекла и с погонами из той же серии. молодым операторам на вопрос по коду "сосал?" пожилым операторам "чей крым" когда звонок уже две минуты просто кайфарик дымный
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