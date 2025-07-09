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09.07.2025 18:34 | тексты от .bsa | комментарии: 1 ↓
Телефонный разговор...
- Владимир, хотел быстренько обсудить пару вопросов...
- Разумеется. Начну с самого начала. Сто тысяч лет назад люди носили необработанные шкуры животных. Лбы у них были низкими и покатыми...
- Да что ж такое, неужели опять... - тихо застонал Дональд.
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