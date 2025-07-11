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11.07.2025 12:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь 2025 увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. рублей Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей.

По оценкам АСВ, 92% вкладов принадлежат менее, чем 1% населения, таким образом можно сказать, что на оставшиеся 99% населения приходится 4,6 триллиона рублей вкладов
1280x756, 74 Kb / Банки, деньги, вкдыды, сбережения

Банки, деньги, вкдыды, сбережения

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