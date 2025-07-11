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11.07.2025 18:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кастильо-де-Коломарес — памятник в виде замка, посвященный жизни и приключениям Христофора Колумба. Он был построен недалеко от Бенальмадены в Испании в период с 1987 по 1994 год.
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Испания, замок, башня

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