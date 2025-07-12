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12.07.2025 06:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Спишский Град
Замок в Словакии
Самый большой замок Словакии, исторический центр Спишской области, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен у Спишского Подградья, в 15 км от города Левоча. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.
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Замок, Словакия, Спишский Град

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