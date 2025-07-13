ещё! выкл. сиськи
13.07.2025 07:30 | картинки от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Шедеврум таки осваивает надписи на русском языке. Наконец-то. ©
819x819, 224 Kb / Выпь, карикатура, бокал, вино

Выпь, карикатура, бокал, вино

комментарии
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.bsa | 13.07.2025 07:47
-Эй, похухоль...
-Правильньо выхухоль!
-Вот ещё, всякую шерсть на вы называть
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