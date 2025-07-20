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20.07.2025 05:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Авила
Город в Испании, административный центр одноимённой провинции. Находится на правом берегу реки Адаха, притока Дуэро. Город расположен в 110 км на северо-запад от Мадрида у подножья Центральной Кордильеры на высоте 1128 м над уровнем моря, является самой высоко расположенной среди столиц испанских провинций. Вместе с Толедо и Сеговией Авила - известный исторический город в окрестностях испанской столицы.
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