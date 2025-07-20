20.07.2025 14:54 | интересное от .bsa | комментарии: 3 ↓ от Основатель известного итальянского бренда Diesel, Ренцо Россо начал шить джинсы на швейной машинке своей матери в возрасте пятнадцати лет. Он носил их сам и продавал друзьям по несколько долларов за пару. Позже будущий бизнесмен закончил промышленный колледж по производству текстиля в Падуе и устроился в Moltex, крупную компанию по производству одежды. После двух лет работы он взял кредит и выкупил 40% акций компании, которая в 1978 году сменила название на Diesel и стала продавать джинсы. Идея Diesel заключалась в том, чтобы предлагать особенные продукты на традиционном рынке денима.

Renzo Rosso

