ещё! выкл. сиськи
20.07.2025 14:54 | интересное от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
Основатель известного итальянского бренда Diesel, Ренцо Россо начал шить джинсы на швейной машинке своей матери в возрасте пятнадцати лет. Он носил их сам и продавал друзьям по несколько долларов за пару. Позже будущий бизнесмен закончил промышленный колледж по производству текстиля в Падуе и устроился в Moltex, крупную компанию по производству одежды. После двух лет работы он взял кредит и выкупил 40% акций компании, которая в 1978 году сменила название на Diesel и стала продавать джинсы. Идея Diesel заключалась в том, чтобы предлагать особенные продукты на традиционном рынке денима.
800x572, 70 Kb / Renzo Rosso

Renzo Rosso

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 20.07.2025 15:21
После окончания в 1975 году Университета Венеции Россо начал работать главным технологом в Moltex, компании-производители брюк для различных итальянских брендов. Владельцем компании был Адриано Голдшмид (англ. Adriano Goldschmied), ставший наставником Россо, а позже — партнёром по бизнесу. Moltex быстро и успешно развивалась, и когда Ренцо Росси решил уйти, чтобы основать собственный бизнес, Голдшмид убедил его остаться, предложив 40 % акций Moltex и создать вместе новую компанию. Так появилась Diesel.
.bsa | 20.07.2025 15:31
Vintorezz (15:21), комси комса)
Vintorezz | 20.07.2025 16:40
.bsa (15:31), а как на самом деле было, никто не знает))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130340 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 110 / 196| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer