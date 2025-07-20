ещё! выкл. сиськи
20.07.2025 15:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Россияне в этом году купили игрушек Labubu на Wildberries на сумму в 1,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

https://tass.ru/ekonomika/24560195
800x800, 74 Kb / Лабуба, Лабубу

Лабуба, Лабубу

комментарии
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Nick7rus | 20.07.2025 16:56
А ещё Озон, Сбер, Али и ещё что там есть... А ещё офлайн магазины. Несколько миллионов д*билов
Vintorezz | 20.07.2025 17:25
Nick7rus (16:56),

это игрушка для детей
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