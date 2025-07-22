ещё! выкл. сиськи
22.07.2025 10:56 | тексты от therapy | комментарии: 3  ↓ 
Сдерживай язык, особенно в застолье. Не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не порадуешься. Не грозись: это дело бабье. К друзьям спеши проворнее в несчастье, чем в счастье. Брак справляй без пышности. Мертвых не хули. Старость чти. Береги себя сам. Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от другой навсегда. Чужой беде не смейся. Кто силен, тот будь и добр, чтобы тебя уважали, а не боялись. Хорошо начальствовать учись на своем доме. Языком не упреждай мысль. Обуздывай гнев. Гадательству не перечь. На непосильное не посягай. Не спеши в пути. Когда говоришь, руками не размахивай - это знак безумства. Законам покорствуй. Покоем пользуйся.

(с) Диоген Лаэртский: О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Хилон, сын Дамагета, лакедемонянин.

изречения, философ, Хилон, Диоген Лаэртский

комментарии
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therapy | 22.07.2025 11:04
Мой руки перед едой. Тщательно пережёвывай пищу. Не ссы. Маленькая рупия лучше, чем большое спасибо. Что-то там еще, тоже мудрое, забыл...
DimaS | 22.07.2025 11:35
therapy (11:04), Чище руки - твёрже кал.
.bsa | 22.07.2025 14:23
С прибытием о мудрейший)
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