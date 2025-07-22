ещё! выкл. сиськи
22.07.2025 21:18 | прочее от DimaS | комментарии: 2  ↓ 
Умер Оззи Осборн. Ему было 76 лет.
Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл Осборн, англ. John Michael Osbourne
449x594, 178 Kb / Оззи Осборн, Ozzy Osbourne, John Michael Osbourne, Black Sabbath, RIP

Оззи Осборн, Ozzy Osbourne, John Michael Osbourne, Black Sabbath, RIP

комментарии
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DimaS | 22.07.2025 21:20
Эх, уходят легенды.
.bsa | 22.07.2025 22:06
С уваженьем. Дата, подпись…
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