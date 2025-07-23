ещё! выкл. сиськи
23.07.2025 05:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн, сообщает Sky News. Ему было 76 лет

В заявлении его семьи говорится, что он умер «окружённый любовью».

Три недели назад Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет.
1200x675, 128 Kb / Ozzy Osbourne, rip

Ozzy Osbourne, rip

комментарии
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Vintorezz | 23.07.2025 09:38
Если бы не играл прощальный концерт, то был бы живой...
DimaS | 23.07.2025 10:22
Vintorezz (09:38), что-то Пугачева уже 100500 прощальных концертов дала и не угомонится никак.
.bsa | 23.07.2025 10:25
Не нужно трагедий, Рок-н-ролл жив
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