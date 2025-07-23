|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
23.07.2025 05:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн, сообщает Sky News. Ему было 76 лет
В заявлении его семьи говорится, что он умер «окружённый любовью».
Три недели назад Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 130357 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 121 / 200| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————