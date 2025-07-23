23.07.2025 05:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн, сообщает Sky News. Ему было 76 лет



В заявлении его семьи говорится, что он умер «окружённый любовью».



Три недели назад Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет.

Ozzy Osbourne, rip

