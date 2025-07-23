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23.07.2025 15:52 | интересное от DimaS | комментарии: 0  ↓ 
21 июля недалеко от Кривого Рога в результате аварии с участием мотоцикла и автомобиля Hyundai погиб 48-летний фотограф Давид Дубницкий. Его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

Об этом сообщил его давний друг Леонид Злобинский в Facebook и Информатор.

Давид Дубницкий родился 29 апреля 1977 года в Днепре. Мировую известность он получил благодаря эстетическим и глубоко чувственным фотопроектам в жанре эротического портрета. Его работы отличались исключительным вниманием к эмоциональной глубине, игре света и женской красоте — не вульгарной, а утонченной и художественной.

Карьеру фотографа Давид начал только в 2010 году, однако уже через несколько лет его имя стало известным далеко за пределами Украины. В 2019 году он проводил мастер-классы в 22 странах на четырех континентах: в частности в Нью-Йорке, Мехико, Шанхае, Лондоне, Амстердаме и Тель-Авиве.

В марте 2024 года он запустил собственное мобильное приложение NYMF — платформу для демонстрации своих работ и обучения поклонников фотоискусства. Его Instagram имел более 1,2 миллиона подписчиков, а среди моделей, которые сотрудничали с ним — звезды шоу-бизнеса, в частности Кендалл Дженнер (в коммерческих проектах).
1920x1920, 153 Kb / David Dubnitskiy, Давид Дубницкий, RIP

David Dubnitskiy, Давид Дубницкий, RIP

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