ещё! выкл. сиськи
24.07.2025 19:10 | ссылки от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
LOYD SURFBOARDS KITEBOARDING


Loyd, surfboards

комментарии
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Лелик | 25.07.2025 00:20
Ну так корректный адрес надо вписывать. А не с чёрточками.
А ссыль битая.
Или я что то не понимаю?
.bsa | 25.07.2025 07:41
Лелик (00:20), а я вам о чём, посмотрел код взял прямую ссыль на плеер, результат ноль. Поправил пруф на страницу vimeo, cнова 0
keke | 25.07.2025 11:26
Работает нормально
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