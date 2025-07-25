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25.07.2025 23:26 | интересное от .bsa | комментарии: 3 ↓
Иногда самец выдры не хочет охотиться. Он голоден, но не мотивирован.
Поэтому он осматривается. Замечает мать и её детёныша. Видит, что у неё есть еда. И тогда он делает выбор. Он хватает детёныша. Он держит его под водой - ровно настолько, чтобы мать запаниковала.
Послание простое: «Отдай мне рыбу, или детёныш утонет».
Большинство матерей сдаются. Они бросают еду, и только тогда детёныша отпускают - замёрзшего, испуганного, но живого. Выдра получает свою бесплатную еду.
Он мог бы подобрать моллюсков всего в нескольких футах от него. Но тиран так не ест.
Ему нужен страх, контроль, власть. А не только калории.
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