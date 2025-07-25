ещё! выкл. сиськи
25.07.2025 23:26 | интересное от .bsa | комментарии: 3  ↓ 
Иногда самец выдры не хочет охотиться. Он голоден, но не мотивирован.
Поэтому он осматривается. Замечает мать и её детёныша. Видит, что у неё есть еда. И тогда он делает выбор. Он хватает детёныша. Он держит его под водой - ровно настолько, чтобы мать запаниковала.
Послание простое: «Отдай мне рыбу, или детёныш утонет».
Большинство матерей сдаются. Они бросают еду, и только тогда детёныша отпускают - замёрзшего, испуганного, но живого. Выдра получает свою бесплатную еду.
Он мог бы подобрать моллюсков всего в нескольких футах от него. Но тиран так не ест.
Ему нужен страх, контроль, власть. А не только калории.
512x640, 41 Kb / выдра,голод,мотивция,животные

выдра, голод, мотивция, животные

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Mazzza | 25.07.2025 23:45
Это самая сопливая хуета на сегодня. Особенно доставляет ИИ-шная картинка с выдрой, которая, почему-то, держит в руках микро-тюленя.
.bsa | 26.07.2025 00:00
Не интересен твой вброс, текст другое дело.
.bsa | 26.07.2025 00:11
Mazzza (23:45), Выдра взрослая. Тюлень нет или ты хотел чтоб я убил кучу времени для поиска подходящей пикчи твоему индивиду? Бляя, ты бывалый мечтатель.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  -1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130380 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 119 / 200| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer