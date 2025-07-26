ещё! выкл. сиськи
26.07.2025 20:52 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
@Vintorezz, ты балет заказывал)
Какую делать колею, Ваше Величество? Такую же как в
Европе, или шире. Спросил немец-инженер.
На что царь ответил чисто по-русски: Как в Европе, нахер шире.
Как просил так и сделали.
800x393, 628 Kb / балерина,растяжка,пуанты

балерина, растяжка, пуанты

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