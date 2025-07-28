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28.07.2025 07:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
"Когда Березовский привел меня в Кремль, я осознал: бизнес в России делается не в офисах, а в приемных. Наша схема с "Сибнефтью" была гениально проста: банки (ОНЭКСИМ, МФК) давали кредиты правительству под залог акций нефтяных компаний. Правительство не возвращало кредиты — акции переходили нам. Риск? Нулевой! Государство платило себе же... Кто-то называл это коррупцией? Скорее, симбиозом".
Роман Абрамович.
Стенограмма суда в Лондоне по делу Березовский vs Абрамович (2011) .
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