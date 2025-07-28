ещё! выкл. сиськи
28.07.2025 07:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
ВИА "Лейся, песня!", Кемерово, 1984 год. Слева в нижнем ряду молодые Валерий Кипелов и Николай Расторгуев
1024x641, 163 Kb / Лейся, песня, ВИА, СССР, ч/б, Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, галстук

Лейся, песня, ВИА, СССР, ч/б, Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, галстук

комментарии
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.bsa | 28.07.2025 07:59
Валера сценический образ оттачивает)
Vintorezz | 28.07.2025 11:09
Так с бородой это Шуфутинский?
Cyrilus | 28.07.2025 12:40
Vintorezz (11:09), это Лучано Паваротти
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