ещё! выкл. сиськи
31.07.2025 13:43 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Заходят как-то в бар блогеры Дональд Трамп и Дмитрий Медведев и начинают ругаться. А бармен им говорит: «Вы потому злые, что сидите в иностранных мессенджерах. Регистрируйтесь в Мах – вот там дружелюбная атмосфера!»

Блогеры, max

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