|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
02.08.2025 21:47 | интересное от Agasfer | комментарии: 0 ↓
Сюжет: ревнивый художник, отправляясь в поездку, оставляет красавицу-жену. Чтобы удержать ее от измен, он рисует ТАМ осла: по задумке во время прелюбодеяния рисунок сотрётся и изменница будет уличена. Однако друг художника, тоже художник, до греха перерисовывает осла на листок бумаги и после совершенного восстанавливает рисунок. Но! На этот раз осел изображён с седлом на спине.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 130468 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 128 / 201| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————