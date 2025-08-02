ещё! выкл. сиськи
02.08.2025 21:47 | интересное от Agasfer | комментарии: 0  ↓ 
Сюжет: ревнивый художник, отправляясь в поездку, оставляет красавицу-жену. Чтобы удержать ее от измен, он рисует ТАМ осла: по задумке во время прелюбодеяния рисунок сотрётся и изменница будет уличена. Однако друг художника, тоже художник, до греха перерисовывает осла на листок бумаги и после совершенного восстанавливает рисунок. Но! На этот раз осел изображён с седлом на спине.
613x800, 110 Kb / Картина, масло, Пьер Сюблейра, Навьюченное седло, басня, Лафонтен

Картина, масло, Пьер Сюблейра, Навьюченное седло, басня, Лафонтен

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