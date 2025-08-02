02.08.2025 21:47 | интересное от Agasfer | комментарии: 0 ↓ от Сюжет: ревнивый художник, отправляясь в поездку, оставляет красавицу-жену. Чтобы удержать ее от измен, он рисует ТАМ осла: по задумке во время прелюбодеяния рисунок сотрётся и изменница будет уличена. Однако друг художника, тоже художник, до греха перерисовывает осла на листок бумаги и после совершенного восстанавливает рисунок. Но! На этот раз осел изображён с седлом на спине.

Картина, масло, Пьер Сюблейра, Навьюченное седло, басня, Лафонтен

