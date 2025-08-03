ещё! выкл. сиськи
03.08.2025 12:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Сегодня началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке

Предыдущее извержение вулкана Крашенниникова было, предположительно, около 500 лет назад.
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Вулкан, Камчатка

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