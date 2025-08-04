04.08.2025 12:34 | картинки от .bsa | комментарии: 2 ↓ от Гдето в недрах: (с) сейчас включил ноутбук, система запустилась как обычно, всё работает, а кнопка включения не горит (обычно синеньким горит когда включён). через пять минут сама собой починилась и загорелась... теперь сижу, думаю: то ли что-то сукасофтовое, то ли что-то железное, то ли тараканчик заполз и что-то перемкнул своей сексуальной лапкой...

жук, маска, lilii

