ещё! выкл. сиськи
04.08.2025 12:34 | картинки от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
Гдето в недрах: (с) сейчас включил ноутбук, система запустилась как обычно, всё работает, а кнопка включения не горит (обычно синеньким горит когда включён). через пять минут сама собой починилась и загорелась... теперь сижу, думаю: то ли что-то сукасофтовое, то ли что-то железное, то ли тараканчик заполз и что-то перемкнул своей сексуальной лапкой...
870x666, 110 Kb / жук,маска,lilii

жук, маска, lilii

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 04.08.2025 13:24
можно в биосе включить автовключение при подаче питания если траблы с кнопкой на подходе
.bsa | 04.08.2025 14:42
Не знаю, в сиськи или иное
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130490 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 120 / 197| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer