06.08.2025 09:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, ВМС столкнулись с острой нехваткой добровольцев. Мэр Нью-Йорка Джон П. Митчел, обещавший набрать 2000 моряков, смог привлечь лишь 900 человек. Тогда родилась амбициозная идея: построить полноразмерный деревянный линкор в центре Манхэттена, чтобы заинтересовать горожан службой на флоте. Проект получил название USS Recruit — «Новичок» .
