06.08.2025 09:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, ВМС столкнулись с острой нехваткой добровольцев. Мэр Нью-Йорка Джон П. Митчел, обещавший набрать 2000 моряков, смог привлечь лишь 900 человек. Тогда родилась амбициозная идея: построить полноразмерный деревянный линкор в центре Манхэттена, чтобы заинтересовать горожан службой на флоте. Проект получил название USS Recruit — «Новичок» .
972x1215, 309 Kb / линкор, США, Нью-Йорк, корабль, Recruit, Новичок

линкор, США, Нью-Йорк, корабль, Recruit, Новичок

комментарии
Manshtein | 06.08.2025 09:20
И как, получилось?
Vintorezz | 06.08.2025 09:34
Manshtein (09:20),

https://picturehistory.livejournal.com/513851.html
312kbps | 06.08.2025 10:47
более 25 000 привлекли добровольцев
