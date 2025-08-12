ещё! выкл. сиськи
12.08.2025 10:15 | сиськи от Murrzik | комментарии: 6  ↓ 

1209x2150, 455 Kb / прозрачное, парео, улыбка, шедеврум

комментарии
keke | 12.08.2025 10:53
Шедеврумом?
саныч | 12.08.2025 11:44
Там чёта с глазиком не то.
ПыСы. Не с шоколадным!
312kbps | 12.08.2025 11:46
ИИ ?
Murrzik | 12.08.2025 12:21
keke (10:53), да. Только сохранить в профиле не получится. Удаляют втихаря.
312kbps (11:46), он.
саныч (11:44), бывают у него осечки.
keke | 12.08.2025 12:41
Murrzik (12:21), поиск в яндексе по картинкам выдает вариации промптов с ссылкой на шедеврум. :)
Видимо их много таких генерят, сам же яндекс определяет их как похожие источники.
Murrzik | 12.08.2025 13:35
keke (12:41), да, и у каждой версии свои однотипные лица: блондинка, рыжая, китаянка - все на одно лицо в своей категории. Какая бы ни была причёска или одежда. Скучно.
