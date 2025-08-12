ещё! выкл. сиськи
12.08.2025 18:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Китай испытал посадочный корабль «Объять Луну» для высадки человека на Луну.

Испытания пилотируемого посадочного корабля завершились в уезде Хуайлай города Чжанцзякоу провинции Хэбэй.

Китайцы планируют высадку на Луну в 2030 году с использованием кораблей «Лодка мечты» и лунного посадочного модуля «Объять Луну». Аппараты будут запущены двумя отдельными ракетами «Великий Поход-10» и состыкуются на орбите.

Первый полёт китайской лунной ракеты назначен на 2027 год, а высадка человека на луну – на 2030.
