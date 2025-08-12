ещё! выкл. сиськи
12.08.2025 18:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Спуск на воду авианосца "Леонид Брежнев".
4 декабря 1985 года, г. Николаев.

Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль и флагман военно-морского флота России и Северного флота. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
