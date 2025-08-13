|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
13.08.2025 05:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Red Bull Air Race
Спортивное соревнование по аэробатике, проводится компанией Red Bull GmbH. Соревнование проходит под эгидой Международной авиационной федерации, которая следит за порядком проведения всех этапов гонки, оказывает поддержку в обеспечении безопасности полётов, регистрирует рекорды и предоставляет специально изготовленные медали победителям чемпионата мира. С появлением Red Bull Air Race возникла и новая спортивная дисциплина - авиаслалом - динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время.
