ещё! выкл. сиськи
13.08.2025 05:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Red Bull Air Race
Спортивное соревнование по аэробатике, проводится компанией Red Bull GmbH. Соревнование проходит под эгидой Международной авиационной федерации, которая следит за порядком проведения всех этапов гонки, оказывает поддержку в обеспечении безопасности полётов, регистрирует рекорды и предоставляет специально изготовленные медали победителям чемпионата мира. С появлением Red Bull Air Race возникла и новая спортивная дисциплина - авиаслалом - динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время.
2362x1392, 397 Kb / самолёт, пилоны, шлейф, дым, Red Bull Air Race

самолёт, пилоны, шлейф, дым, Red Bull Air Race

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130587 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 113 / 192| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer