14.08.2025 16:55 
Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта произношения: «миллион» - «мильон» и «миллиард» - «мильярд», следует из словаря, опубликованного на сайте института Виноградова.
