17.08.2025 15:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Наташа и Виктор Цой с друзьями на даче Липницкого в Москве, 1980 - е
1100x750, 180 Kb / Виктор Цой, кино, Джоанна Стингрей, Сергей "Африка" Бугаев

Виктор Цой, кино, Джоанна Стингрей, Сергей "Африка" Бугаев

creig | 17.08.2025 16:11
Липницкий
nihil777 | 17.08.2025 19:52
Стингрей с Цоем вроде
Vintorezz | 17.08.2025 19:55
creig (16:11), Знать бы еще , кто такой Липницкий
nihil777 | 17.08.2025 19:55
была пластинка Стингрей. ничего из неё не помню. Цоя все альбомы - в душЕ. Даже ИИ " гитара за спиной, в багаж нельзя никак"
.bsa | 18.08.2025 10:56
Спасибо
