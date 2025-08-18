ещё! выкл. сиськи
18.08.2025 08:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

599x400, 31 Kb / оптическая иллюзия, уравнение

оптическая иллюзия, уравнение

комментарии
Болт | 18.08.2025 10:55
уже более 40 лет я жду, когда же мне пригодится знание высшей математики.
.bsa | 18.08.2025 11:06
Фредгольм стал вторым от Абель версии
Vintorezz | 18.08.2025 11:19
Болт (10:55), Ну, вы хотя бы знаете, что она есть, а пригодится или нет вопрос другой...запас карман не тянет)
Polina | 18.08.2025 22:05
.bsa (11:06), ну охуеть теперь!.
