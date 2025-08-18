ещё! выкл. сиськи
18.08.2025 10:38 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
В Тюмени признали незаконной провокационную рекламу стоматологии. Клиника развесила в лифтах объявления с надписью «Вставь мне», иллюстрацией девушки с открытым ртом и подписью: «Протезирование. Имплантация».
1024x576, 50 Kb / Реклама, зубы, стоматология, протезирование, Вставь мне, маркетинг

Реклама, зубы, стоматология, протезирование, Вставь мне, маркетинг

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
.bsa | 18.08.2025 11:15
Вы когда в диалоге слова крадёте?... жалуетесь ли злобно или ясно излагаетесь.
DimaS | 18.08.2025 20:12
Кродёца мыш.
Polina | 18.08.2025 22:03
о времена! о нравы!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130640 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 104 / 199| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer