18.08.2025 12:33 
Озеро Чаны — древнее море Сибири

Между Омском и Новосибирском находится озеро Чаны — крупнейшее в Западной Сибири (2000 км^2). Его название происходит от слова «чан» — большой сосуд. Озеро мелководное (60% площади — глубина до 2 м), из-за чего его размеры и береговая линия постоянно меняются.

Это остаток древнего моря мезозойской эры. Сейчас здесь 70 островов, 16 видов рыб и 300 видов перелётных птиц. Но озеро мелеет: за 200 лет исчезли 5 деревень, а в сети ходят легенды о таинственном чудовище и пропавших рыбаках.
1280x868, 110 Kb / Озеро Чаны, Новосибирск, Сибирь, Слава Степанов

Озеро Чаны, Новосибирск, Сибирь, Слава Степанов

.bsa | 18.08.2025 20:03
так и скажи, пропавшие на неделю рыбаки одолели алко чудовище), лучше в паб проведать
