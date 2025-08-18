|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
18.08.2025 12:33
Озеро Чаны — древнее море Сибири
Между Омском и Новосибирском находится озеро Чаны — крупнейшее в Западной Сибири (2000 км^2). Его название происходит от слова «чан» — большой сосуд. Озеро мелководное (60% площади — глубина до 2 м), из-за чего его размеры и береговая линия постоянно меняются.
Это остаток древнего моря мезозойской эры. Сейчас здесь 70 островов, 16 видов рыб и 300 видов перелётных птиц. Но озеро мелеет: за 200 лет исчезли 5 деревень, а в сети ходят легенды о таинственном чудовище и пропавших рыбаках.
