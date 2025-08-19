ещё! выкл. сиськи
19.08.2025 17:59 | картинки от .bsa | комментарии: 4  ↓ 
Оу! Люди, какой год на календаре
1000x668, 244 Kb / черепаха

черепаха

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 19.08.2025 18:06
> @.bsa 19.08 17:59 Оу! Люди, какой год на календаре?

Харэ бухать. Уже 2030 год, а ты не в курсе.
Polina | 19.08.2025 20:42
ну! ; )
.bsa | 19.08.2025 21:58
DimaS (18:06), х/ф Бриллиантовая рука - "он сам пришёл")
Не бухаю косметолог запретил, мне её старания по душе зашли.
Лелик | 19.08.2025 23:56
.bsa (21:58), ну тогда харэ спать как черепаха. Надеешься 300 лет прожить? С людьми это так не работает. К сожалению
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 130653 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 108 / 200| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer