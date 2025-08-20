20.08.2025 11:25 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от Шел Сильверстайн



Малыш сказал: "Я иногда роняю ложку"

А дед в ответ: "Я тоже, милый ты мой крошка"

Малыш шепнул: "Я писаюсь в штанишки"

"и я", - смеясь ответил дед мальчишке.

Малыш сказал: - "Я часто плачу"

Старик поддакнул: - "Я тем паче"

- "Но хуже нет", вздохнул малыш бубня,

- "Когда большим нет дела до меня"

Коснулась внука нежная рука: - "Я знаю"

Дрогнул голос старика.