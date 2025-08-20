ещё! выкл. сиськи
20.08.2025 | тексты от .bsa 
Шел Сильверстайн

Малыш сказал: "Я иногда роняю ложку"
А дед в ответ: "Я тоже, милый ты мой крошка"
Малыш шепнул: "Я писаюсь в штанишки"
"и я", - смеясь ответил дед мальчишке.
Малыш сказал: - "Я часто плачу"
Старик поддакнул: - "Я тем паче"
- "Но хуже нет", вздохнул малыш бубня,
- "Когда большим нет дела до меня"
Коснулась внука нежная рука: - "Я знаю"
Дрогнул голос старика.
