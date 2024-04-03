03.04.2024 15:15 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от Продолжаем тему анекдотов и рецептов:

Однажды мой дядя выбежал из сауны, сказал: - "Ребята я в дрова" и прыгнул в сугроб. Это были дрова присыпанные снегом. С тех пор у него прозвище Нострадамус.

Тёмное пиво и вермут в пропорции 1:1, прозвище Нострадамус вам обеспечено.