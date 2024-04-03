ещё! выкл. сиськи
03.04.2024 15:15 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
Продолжаем тему анекдотов и рецептов:
Однажды мой дядя выбежал из сауны, сказал: - "Ребята я в дрова" и прыгнул в сугроб. Это были дрова присыпанные снегом. С тех пор у него прозвище Нострадамус.
Тёмное пиво и вермут в пропорции 1:1, прозвище Нострадамус вам обеспечено.
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