|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
03.04.2024 15:15 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓
Продолжаем тему анекдотов и рецептов:
Однажды мой дядя выбежал из сауны, сказал: - "Ребята я в дрова" и прыгнул в сугроб. Это были дрова присыпанные снегом. С тех пор у него прозвище Нострадамус.
Тёмное пиво и вермут в пропорции 1:1, прозвище Нострадамус вам обеспечено.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 130986 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 174 / 253| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————