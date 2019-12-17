17.12.2019 20:35 | тексты от Tonchik | комментарии: 5 ↓ от Я: - Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.

Священник: - Как?

Я: - Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.

Священник: - Ты забыл гордыню.

Я: - Нет, и я очень горжусь этим.