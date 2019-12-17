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17.12.2019 20:35 | тексты от Tonchik | комментарии: 5  ↓ 
Я: - Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.
Священник: - Как?
Я: - Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.
Священник: - Ты забыл гордыню.
Я: - Нет, и я очень горжусь этим.
комментарии
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atrox | 17.12.2019 20:49
"Гордыня" - это, скорее, высокомерие, чем гордость. Так что, натянуто малость.
мольфар | 17.12.2019 21:44
atrox (20:49), как отец отцу, подтверждаю - разные вещи, да

зашел написать
Moveton | 18.12.2019 02:46
atrox (20:49), между строк проскальзывает мысль, что захотелось пойти к священнику и похвастаться потому, что ему, наверняка, так слабО. Сойдёт за гордыню.
atrox | 18.12.2019 06:30
Moveton (02:46), бахвальство тем более не сойдет за высокомерие.
болт | 18.12.2019 07:55
Moveton (02:46), Да почему-же слабо, судя по сообщениям СМИ, священники еще и не такое выделывают.
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