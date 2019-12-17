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18.12.2019 06:11 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Вооруженные силы Северной Кореи на параде
962x642, 175 Kb / парад, форма, каска, Корея

комментарии
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Murrzik777 | 18.12.2019 07:24
Странные калаши. Это магазин такой, трубой?
sgn | 18.12.2019 07:51
Murrzik777 (07:24), да
dimas | 18.12.2019 09:27
и у каждого подствольная шайтан-труба нехилого размера.
саныч | 18.12.2019 13:06
dimas (09:27), там живёт силиконовый друг )))
Vintorezz | 18.12.2019 13:46
https://andrei-bt.livejournal.com/696493.html
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