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18.12.2019 06:19 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Парень просил Switch на Новый год.
Речь об игровой приставке Нинтендо Свич.
817x1080, 199 Kb / диван, ребенок, подарок, приставка, свич, майка, подушка

комментарии
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Vintorezz | 18.12.2019 08:20
Нет ТЗ - результат ХЗ!
kikos06 | 18.12.2019 09:19
Данный юмор не вошёл..
саныч | 18.12.2019 13:05
kikos06 (09:19), потому что, слишком плоский йумор )))
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