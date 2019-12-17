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18.12.2019 06:50 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
В 1937 году, заручившись поддержкой Чикагского технологического института и получив госфинансирование с хорошей спонсорской помощью, Полтер приступил к разработке невиданного доселе транспортного средства, получившего рабочее название Penguin, но вошедшего в историю под именем Snow Cruiser — «Снежный крейсер».

Будущий покоритель Антарктиды имел систему полного привода, управляемые передние и задние колеса, достигал в длину 17 метров, в ширину — 6 метров, а благодаря гидравлической подвеске, менявшей дорожный просвет, его высота колебалась от 3,7 до 4,9 метра.
http://bit.ly/2EFuYZf
840x630, 133 Kb / США, автомобиль, Снежный крейсер, пингвин, Антарктида

комментарии
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sgn | 18.12.2019 07:49
чего видюху не приложил, где он застревал на каждой кочке, поэтому его бросили и больше не делали.
болт | 18.12.2019 07:52
Гусеничная техника пока вне конкуренции.
Vintorezz | 18.12.2019 07:57
Vintorezz | 18.12.2019 07:57
болт | 18.12.2019 10:57
Такое впечатление, что проектировали офисные работники.
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