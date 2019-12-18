ещё! выкл. сиськи
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18.12.2019 18:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Паром Калакала
Был заложен в 1923году как ничем не примечательный паром MV Peralta, но произошедший в 1933 году пожар на главной его палубе привел к тому, что вместо старой надстройки в ходе модернизации на него была установленна новая, придавшая ему очень футуристичный вид, особенно на тот момент.

В 1935 году обновленный паром был спущен на воду уже под именем MV Kalakala (Само название Калакала происходит от индейцев племени чинук и означает "летящая птица").
За время своей работы с 1935 по 1967 год он соединял Сиетл с Бремертоном и успел стать настоящей достопримечательностью Сиетла.
Затем в 1967 он был продан на аляску, где его переоборудовали в плавучий цех по переработке крабов.
Разобран на части в 2015 году.
960x642, 126 Kb / США, паром, дизайн,

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