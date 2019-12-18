18.12.2019 18:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Паром Калакала

Был заложен в 1923году как ничем не примечательный паром MV Peralta, но произошедший в 1933 году пожар на главной его палубе привел к тому, что вместо старой надстройки в ходе модернизации на него была установленна новая, придавшая ему очень футуристичный вид, особенно на тот момент.



В 1935 году обновленный паром был спущен на воду уже под именем MV Kalakala (Само название Калакала происходит от индейцев племени чинук и означает "летящая птица").

За время своей работы с 1935 по 1967 год он соединял Сиетл с Бремертоном и успел стать настоящей достопримечательностью Сиетла.

Затем в 1967 он был продан на аляску, где его переоборудовали в плавучий цех по переработке крабов.

Разобран на части в 2015 году.

США, паром, дизайн

