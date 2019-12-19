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19.12.2019 13:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Почти 60 лет назад на берег моря возле города Читтагонг в Бангладеш выбросило судно Alpina. Попытки снять корабль с мели ни к чему не привели, поэтому судно за бесценок продали одной из местных компаний, которая нагнала дешевой рабочей силы, чтобы разобрать Alpine. Так началась история самого известного кладбища кораблей в мире.

Ежегодно здесь завершают свой жизненный путь около 200 кораблей. Их разбирают до последнего винтика люди, трудящиеся по 12-14 часов в сутки. О правах рабочих и технике безопасности и речи не идет: за последние 20 лет тут погибли более 500 человек, но поток желающих тут работать не иссякает.

Кладбище кораблей растянулось вдоль побережья на 20 километров.
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1900x1266, 373 Kb / Читтагонг, Бангладеш, судно, корабль, кладбище, металлолом

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