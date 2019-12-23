ещё! выкл. сиськи
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23.12.2019 08:47 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вот, что пресс-конференция животворящая делает!

У соседей случилось чудо!

Во время прямой трансляции с Путиным, парализованный дедушка встал и выключил телевизор!
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