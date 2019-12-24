ещё! выкл. сиськи
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24.12.2019 20:55 | картинки от dimas | комментарии: 1  ↓ 

728x549, 166 Kb / пёс, собака, тень, кот, кошка, мячик, фотошоп, кирпич, лестница, ошейник

комментарии
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Murrzik777 | 24.12.2019 21:38
Фотошоп. На морде солнце, а на земле её тени нет.
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