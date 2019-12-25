ещё! выкл. сиськи
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25.12.2019 16:10 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Побаяним )))

Министерство культуры, в приемную входит министр. За столом рыдает пожилая чопорная секретарша.
Министр:
— Виктория Ромуальдовна, что с вами??
Та, сквозь всхлипывания:
— Вы не поверите... Я этого всю жизнь ждала.. и вот... (рыдания)
— Да что случилось??
— Сегодня позвонили... я взяла трубку.. а там спрашивают : «Алло, это прачечная?»…
— Ну?? А вы что??
— А я... я... Я РАСТЕРЯЛАСЬ!!!
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