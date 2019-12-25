25.12.2019 16:10 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓ от Побаяним )))



Министерство культуры, в приемную входит министр. За столом рыдает пожилая чопорная секретарша.

Министр:

— Виктория Ромуальдовна, что с вами??

Та, сквозь всхлипывания:

— Вы не поверите... Я этого всю жизнь ждала.. и вот... (рыдания)

— Да что случилось??

— Сегодня позвонили... я взяла трубку.. а там спрашивают : «Алло, это прачечная?»…

— Ну?? А вы что??

— А я... я... Я РАСТЕРЯЛАСЬ!!!