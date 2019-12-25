|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
25.12.2019 16:10 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓
Побаяним )))
Министерство культуры, в приемную входит министр. За столом рыдает пожилая чопорная секретарша.
Министр:
— Виктория Ромуальдовна, что с вами??
Та, сквозь всхлипывания:
— Вы не поверите... Я этого всю жизнь ждала.. и вот... (рыдания)
— Да что случилось??
— Сегодня позвонили... я взяла трубку.. а там спрашивают : «Алло, это прачечная?»…
— Ну?? А вы что??
— А я... я... Я РАСТЕРЯЛАСЬ!!!
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 103685 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2019 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 260 / 379| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————